Ханой, , 09:13 — REGNUM 14 октября в зале приемов министерства обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) генерал, член центрального комитета коммунистической партии, заместитель министра обороны Нгуен Чи Винь встретился с новым военным советником Великобритании во Вьетнаме Дэвидом Хьютоном.

Заместитель министра обороны Нгуен Чи Винь выразил надежду, что новый военный советник Великобритании во Вьетнаме приложит все усилия к тому, тобы обеспечить развитие двусторонних связей в сфере обороны и безопасности.

В частности, как сообщает вьетнамское новостное издания «Куан дой нян зан», Дэвид Хьютон уже объявил о намерении Великобритании представить к подписанию с Вьетнамом ряд двусторонних соглашений о развитии взаимодействия.