Ханой, , 09:06 — REGNUM По приглашению верховного представителя европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини 14 октября вьетнамская делегация высокопоставленных военнослужащих во главе с министром обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нго Суан Литем посетила Брюссель.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в ходе визита стороны подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны.

В частности, было подписано рамочное соглашение об активизации деятельности Вьетнама в европейской программе ликвидации военных угроз и кризисов. По мнению экспертов, это соглашение имеет прорывной характер для развития отношений между ЕС и Вьетнамом в сфере обороны и безопасности.