Ханой, , 11:23 — REGNUM 14 октября в зале приемов правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) премьер-министр Нгуен Суан Фук провел встречу с министром сельского хозяйства Китайской Народной Республики (КНР) Ханем Чанфу.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук предложил своему китайскому коллеге увеличить объемы сотрудничества СРВ и КНР в сфере сельского хозяйства. Премьер-министр отметил, что потенциал сотрудничества между странами в этой области не используется в полной мере.

В ходе встречи стороны договорились о наращивании сотрудничества в области сельского хозяйства посредством применения современных технологий. По результатам встречи было подписан соглашение о развитии двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства на период 2020—2021 годов.