Ханой, , 09:46 — REGNUM Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук встретился с делегацией иностранных инвесторов во главе с председателем инвестиционного фонда VinaCapital Vietnam Opportunity (VCVOF) Стивом Бейтсом.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», премьер-министр Нгуен Суан Фук высоко оценил успехи фонда, который в настоящее время осуществляет управление капиталом на 3,3 млрд долларов.

Премьер-министр также подчеркнул, что Вьетнам демонстрирует высокие темпы роста ВВП, обладает хорошими макроэкономическими показателями. Вьетнам и дальше продолжит создавать благоприятные условия для инвесторов. В своей речи премьер-министр особо отметил, что Вьетнам заинтересован в поиске качественных инвестиций. Масштабы вьетнамской экономики растут, а значит, что это отличная возможность для инвесторов получить высокие прибыли в долгосрочном периоде.