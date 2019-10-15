Анкара, , 09:16 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос журналиста о том, говорит ли президент США Дональд Трамп о введении против Турции экономических санкций серьезно, ответил: «Вы знаете, Трамп — большой шутник. Например, на телеканале FOX он говорил «Хороший курд, плохой курд». А теперь как понять, который курд какой?».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «На самом деле, насчёт глубины зоны безопасности на севере Сирии Трамп говорил про 20 миль, что соответствует 32 километрам. Если будет сделано так, то наша работа облегчится».

Турецкий лидер добавил: «Все, что за пределами нашей зоны, касается них, сил режима Башара Асада. Мы же там только можем предпринимать общие шаги, совместно с силами коалиции, в качестве логистической поддержки».