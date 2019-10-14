Анкара, , 23:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых рассказал о причинах и целях военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает 14 октября администрация турецкого президента.

По словам Эрдогана, операция была начата из-за угрозы национально безопасности Турции, исходящей от базирующихся на севере Сирии отрядов Рабочей партии Курдистана и формирований сирийских курдов.

«В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции «Источник мира», указав на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК, cил самообороны сирийских курдов и террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — указано в сообщении администрации турецкого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

После начала сухопутной части операции к 13 октября турецкое минобороны сообщило о взятии под контроль приграничных сирийских городов Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

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