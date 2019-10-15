Анкара, , 10:01 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Европа получила наше послание о том, что если они называют нас оккупантами, то мы открываем двери для мигрантов. Сложности серьезные. Наиболее серьезный ответ дал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, он сказал: «Турция стоит к Брюсселю ближе нас».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Заявления о том, что 785 пленников Демократического союза из рядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали — полная дезинформация. Таким образом они хотят спровоцировать Запад или США».

Турецкий лидер добавил: «Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель говорят одно и то же. Они спрашивают, мол, что ты будешь с ними делать дальше?».