Вашингтон, , 23:44 — REGNUM О приоритете границы США с Мексикой перед событиями на турецко-сирийской границе заявил президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал 14 октября в своём Twitter.

Как пояснил Трамп, многие ждут, чтобы Вашингтон стал защищать границу Сирии, находящуюся за семь тысяч миль от страны, за которую отвечает враг США Башар Асад. В это же время Сирия и «те, кто ей помогает» хотят защитить курдов.

Но, как заявил Трамп, в такой ситуации он бы предпочёл сосредоточиться на южной границе США, которая, в отличие от сирийско-турецкой, примыкает к стране и является её частью.

Трамп добавил, что число незаконных мигрантов из Мексики продолжает снижаться, а стена между США и Мексикой продолжает строиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о самоустранении США из Сирии. По словам Трампа, армии США незачем находиться за семь тысяч миль от страны и драться за Сирию. Также Трамп объявил о полной победе США над халифатом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Теперь хоть Наполеон! Трамп заявил о самоустранении США из Сирии