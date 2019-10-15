Анкара, , 09:04 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Огуз Каан Салыджи заявил: «Президент США Дональд Трамп продолжает наносить Турции оскорбления, одно тяжелее другого. Почему-то власть никак не отреагировала на его заявление в Twitter о том, что он разнесет нашу экономику в пух и прах. Она предпочитает отмалчиваться».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Огуз Каан Салыджи отметил: «Отвечать на твиты Трампа приходится председателю Народно-республиканской партии и ее пресс-секретарям. Наши отношения с Трампом вышли на стадию, когда пресс-секретари Партии справедливости и развития пытаются представить дело так, будто бы Трамп хороший, а плохое его окружение».

Политик добавил: «Якобы, на самом деле, между защищающим интересы Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его американским коллегой сложились дружеские отношения, однако, к сожалению, его окружение, его собственные кадры пытаются этому помешать».