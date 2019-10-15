Анкара, , 09:47 — REGNUM Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар заявил: «Необходимо обозначить, что в парламенте Северного Кипра был создан общий комитет по поддержке операции «Источник мира», проводимой Турцией на севере Сирии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрсин Татар отметил: «Молитвы турок-киприотов всегда с нашими братьями из рядов турецких Вооруженных сил, мы желаем, чтобы операция завершилась успехом как можно скорее.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай подчеркнул: «Турция в Сирии действует в рамках международного права, с полным уважением к территориальной целостности страны, не позволяя ее расчленить».