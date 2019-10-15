Анкара, , 09:04 — REGNUM Посол Турецкой Республики в Германии Али Кемаль Айдын относительно адресованных Европе заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по беженцам подчеркнул: «Это не угроза, а предупреждение. Он выразил наше разочарование в позиции ЕС».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Али Кемаль Айдын отметил: «Вот уже 8 лет мы принимаем миллионы сирийцев. Мы хотим создать зону безопасности на протяжении наших границ. Мы хотим, чтобы сирийские беженцы могли вернуться на родину. Поэтому мы и начали операцию «Источник мира», которую успешно проводим».

Дипломат добавил: «Мы исполнили наши обязательства из соглашения с ЕС по беженцам. Но ЕС все ещё не сделал того, что должен».