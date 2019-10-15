Ханой, , 09:57 — REGNUM Заместитель министра обороны Вьетнама Нгуен Чи Винь встретился с советником министра обороны США Рэнделом Шривером, который отвечает за вопросы безопасности в индо-тихоокеанском регионе.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Нгуен Чи Винь подчеркнул, что сотрудничество в области обороны между Вьетнамом и США в последние годы развивалось очень активно. В частности, стороны уже реализовали ряд совместных проектов: извлечение диоксина из почвы в районе аэропорта Биенхоа, а также в районе аэропорта Дананга. Стороны приступили к реализации инициативы США об оказании помощи гражданам Вьетнама, пострадавших в ходе войны, а также в результате биохимического воздействия на Вьетнам.

Рэндел Шривер отметил, что в скором времени состоится официальный визит министра обороны США во Вьетнам. По мнению чиновника, Вьетнам и США смогут углубить и расширить взаимодействие в сфере обороны.