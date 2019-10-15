Анкара, , 09:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики опубликовало официальное заявление, в котором сказано: «Мы полностью отвергаем и решительно осуждаем решения Совета ЕС по иностранным делам, принятые относительно ситуации на северо-востоке Сирии и деятельности Турции в Восточном Средиземноморье».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится: «Позиция ЕС, защищающая террористов Рабочей партии Курдистана, Демократического союза и Отрядов народной обороны, угрожающих нашей национальной безопасности, а также территориальной целостности и национальному единству Сирии, совершенно неприемлема».

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства указано: «Критику заслуживают страны ЕС, которые, под личиной поддержки борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помогали другой террористической группировке, способствуя тем самым развитию сепаратистских тенденций».