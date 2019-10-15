Ханой, , 11:07 — REGNUM После завершения форума «Валдайского клуба» корреспондент газеты «Куан дой нян зан» взял интервью у доктора политических наук, директора российского совета по международным делам Ивана Тимофеева. Главной темой интервью стала роль Вьетнама и АСЕАН во внешней политике России на Востоке.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Иван Тимофеев подчеркнул, что РФ на протяжении последних десяти лет активно участвовала в развитии интеграционных процессов в азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), продвигала двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества со странами региона.

Отвечая на вопрос о роли Вьетнама и АСЕАН во внешней политике России на востоке, Иван Тимофеев процитировал слова из выступления президента РФ Владимира Путина: «АСЕАН играет центральную роль в регионе АТР». По мнению эксперта, Вьетнам — естественный партнер России на востоке в силу целого ряда причин. Прежде всего, страны обладают богатой историей сотрудничества. Кроме того, сегодня Вьетнам — это динамично развивающаяся экономика с огромным потенциалом.