Анкара, , 09:52 — REGNUM Постоянный представитель Турции в ООН Садык Арслан обратился с призывом к мировым СМИ положить конец манипуляциям, связанным с турецкой операцией «Источник мира», проводимой на Восточном берегу Евфрата на севере Сирии.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Садык Арслан напомнил, что целью операции является недопущение создания террористического коридора на южных рубежах Турции и водворение мира и спокойствия в региона. Он отметил: «У турецкого правительства с курдами нет никаких проблем. Турки и курды живут бок о бок в мире уже тысячу лет. Наибольшее число курдов проживает именно в нашей стране».

Дипломат добавил: «Курдов Айн-эль-Араба спасли из лап ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы. Заявление о ненависти и геноциде курдов Турцией совершенно неприемлемы. Мы решительно их осуждаем».