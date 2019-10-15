Анкара, , 09:49 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой передало слова депутата Меджлиса Исламской Республики Иран от остана Восточный Азербайджан Мухаммада Хасана Нежада. Он заявил: «Здесь иранский парламент или собрание сирийских курдов? Мы говорили, что Рабочая партия Курдистана — террористы, поддерживаемые США и убивающие наших солдат. Что стряслось, что сейчас мы им сочувствуем?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мухаммад Хасан Нежад отметил: «У нас свой народ — иранский. Слова о курдском народе играют на руку курдским сепаратистам. В чем же здесь дело?».

Напомним, что некоторые депутаты иранского парламента критиковали турецкую операцию «Источник мира» в Сирии, обвиняя ее в направленности против курдского этноса.