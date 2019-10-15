Анкара, , 09:55 — REGNUM Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль относительно турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии заявил: «Для того, чтобы гражданское население ни в коем случае не понесло никакого ущерба, были приняты необходимые меры».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль отметил: «Данная операция проводится не по признаку этнической принадлежности, а против террористических организаций Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Министр добавил: «Операция проводится в соответствии с правом на правомерную самооборону, проистекающим из ст. 51 Устава ООН и в рамках борьбы с терроризмом. Она осуществляется с полным уважением к территориальной целостности Сирии».