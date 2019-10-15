Тегеран, , 09:51 — REGNUM Группа депутатов меджлиса Исламского совета (парламента) Ирана осудила бомбардировки Турции на севере Сирии, обвинив Анкару в гибели «беззащитных гражданских лиц Сирии». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В заявлении подчеркивается бездействие США на фоне боевых действий на севере арабской республики. «Сторонники справедливости в регионе и поддержки угнетенных курдов хранят молчание на фоне беззаконного уничтожения мирного населения турецкими властями», — отметили депутаты.

В то же время, иранский депутат Хоссейн-Али Хаджи Далигани призвал международные организации, в том числе ООН, вмешаться в ситуацию в Сирии и остановить кровопролитие. «Международное сообщество должно сделать шаг навстречу справедливости в сирийском Курдистане», — отметил парламентарий.

Напомним, что раннее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск с северо-востока Сирии, назвав конфликт в арабской республике «нелепым и бесконечным». Данное решение позволило Турции начать военную операцию против курдских союзников Вашингтона на севере Сирии.