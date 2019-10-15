Тегеран, , 09:07 — REGNUM 14 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что секрет успешного преодоления Исламской республикой Иран недавнего политического и экономического кризиса — это бесконечная бдительность и непрерывное сопротивление народа. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Хасана Рухани, в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало очевидно, что многие страны мира признали величие Ирана и его политический вес. Это стало возможно, потому что Иран справился с недавним кризисом и преодолел экономическое давление со стороны США. Более того, президент отметил, что с 2019 года экономические показатели Ирана возвращаются к норме, и, к примеру, по прогнозам на 2020 год инфляция опустится до 10%.

Комментируя операцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на севере Сирии, иранский президент заявил, что Исламская республика понимает проблемы Турции, однако не приветствует военное решение курдского вопроса.