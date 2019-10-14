Барселона, Испания, , 23:20 — REGNUM Число протестующих, собравшихся на стихийный митинг в аэропорту Барселоны, составляет около 8000 человек, 14 октября сообщает The Daily Mail.

Аэропорт Барселоны chenines

Демонстранты находятся на улице и в здании главного терминала аэропорта Эль-Прат, некоторые забрались на крышу. В залах аэропорта и на выходах сооружаются баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября аэропорт Барселоны отменил 108 рейсов из-за массовых протестов. В аэропорту уже произошло несколько столкновений демонстрантов с полицией, в ходе которых получили ранения 37 человек.

Читайте также: В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек