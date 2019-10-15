Тегеран, , 09:44 — REGNUM Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что проблема Сирии никогда не будет решена военным путем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам депутата, перед началом конфликтов в Сирии и Йемене Иран предлагал политический диалог, но некоторые страны настаивали на войне, что привело в конечном счете к эскалации конфликта. Он отметил, что в 2011 году никто не прислушался к Ирану, однако сейчас стало очевидно, что проблему Сирии не решить милитаристским путем.

Али Лариджани сделал заявление в ходе 141-го заседания Ассамблеи Организации межпарлментского сотрудничества. Он также встретился со своими коллегами из Карата, Казахстана и Алжира. Иранский парламентарий особенно высоко оценил позицию Алжира в отношении Сирии, Ирака и Палестины.