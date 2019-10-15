Тегеран, , 09:08 — REGNUM 14 октября генеральный секретарь Высшего совета национальной обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани выступил с докладом, в котором раскритиковал военно-политическое присутствие США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Али Шахмани отметил, что США не исполнили своих союзнических обязательств перед Саудовской Аравией после атак дронов на ее НПЗ и отказались помогать в расследовании нападения. Он напомнил о том, что Вашингтон незаконно вторгся в Ирак, Сирию, затем «бросил» своих курдских союзников и признал ввод войск на Ближний Восток «худшим решением за всю историю».

По мнению контр-адмирала, США тратят на ближневосточное направление своей внешней политики 8 млрд долл. в год, что глупо и бесполезно. «Затраты Белого дома не приносят результатов, и всем очевидно, что Ближний Восток будет безопасней без США», — подчеркнул Али Шахмани.