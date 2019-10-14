Хмеймим, Сирия, , 23:02 — REGNUM После начала турецкой военной операции в северо-восточных районах Сирии и возникновения там гуманитарного кризиса органы местного самоуправления заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории, сообщил 14 октября на брифинге российский Центр по примирению враждующих сторон.

Солдаты сирийской правительственной армии Voice of America

В частности, органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлы и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории.

Кроме того, в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Ракка представители ряда родоплеменных союзов направили в российский Центр по примирению враждующих сторон обращения с просьбой оказать содействие в восстановлении на своих территориях власти Сирийской Арабской Республики.

Российский Центр подчёркивает, что самопровозглашённая «Автономная администрация северо-восточных районов», лишившаяся поддержки США, сразу же утратила способность решать гуманитарные проблемы и защищать население.

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