Хмеймим, Сирия, 14 октября 2019, 23:02 — REGNUM После начала турецкой военной операции в северо-восточных районах Сирии и возникновения там гуманитарного кризиса органы местного самоуправления заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории, сообщил 14 октября на брифинге российский Центр по примирению враждующих сторон.

Солдаты сирийской правительственной армии
Солдаты сирийской правительственной армии
Voice of America

В частности, органы самоуправления населённых пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Эт-Табка провинции Ракка, Камышлы и Эль-Хасака провинции Хасака заявили о полном восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории.

Кроме того, в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Ракка представители ряда родоплеменных союзов направили в российский Центр по примирению враждующих сторон обращения с просьбой оказать содействие в восстановлении на своих территориях власти Сирийской Арабской Республики.

Российский Центр подчёркивает, что самопровозглашённая «Автономная администрация северо-восточных районов», лишившаяся поддержки США, сразу же утратила способность решать гуманитарные проблемы и защищать население.

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