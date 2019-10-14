Москва, , 22:41 — REGNUM Российские представители не обсуждали с властями Турции распространение операции «Источник мира» на сирийский город Кобани, сообщает 14 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Распространённые рядом СМИ сообщения о якобы договорённости Москвы и Анкары по этому вопросу не соответствуют действительности, подчёркивает российское военное ведомство.

«В ходе переговоров с турецкими коллегами вопросы распространения операции турецких вооруженных сил «Источник мира» на сирийский город Кобани не обсуждались», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что вопрос по занятию сирийских городов Манбидж и Кобани согласован с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в город Манбидж вошли сирийские правительственные войска. Ранее город контролировали курдские отряды, и в нём располагалась военная база США.

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