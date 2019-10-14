Брюссель, 14 октября 2019, 22:26 — REGNUM Украина имеет чёткие «красные линии», которые не пересечёт при проведении выборов в ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Брюсселе, сообщило 14 октября информационное агентство «Укринформ».
Пристайко также добавил, что Россия должна «вывести» некие «войска», которые, по его мнению, присутствуют в Донбассе, а боевики ВСУ должны получить контроль над границей между Донбассом и Россией.
Напомним, согласно Минским соглашениям, контроль над границей Украины может получить лишь после того, как в Донбассе будут избраны представители региона, признаваемые Киевом, Донбасс получит особый статус, а конфликт будет урегулирован.
Украинская пропаганда всяческие пытается переложить ответственность за разжигание войны с украинских властей на Россию. Поэтому украинские СМИ и политики заявляют о наличии в Донбассе не граждан Украины, противостоящих агрессии ВСУ, а о неких «российских войсках». Отметим, что Россия не является стороной конфликта, а лишь гарантирует исполнение Украиной Минских соглашений.
Как сообщало издание «Европейская правда», ранее Пристайко заявил, что в средине ноября Украина рассчитывает на встречу в «нормандском формате». По его словам, это «последняя честная попытка» Украины следовать путём Минских соглашений.
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