Эр-Рияд, , 22:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин преподнес наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Сальману Аль Сауду в подарок изделие из бивня мамонта. Подарок был преподнесен сегодня, 14 октября, в ходе официального визита российского лидера в Саудовскую Аравию, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подарок из бивня мамонта очень красив. Также пресс-секретарь президента отметил, что та группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью.

При это данная компания, производящая изделия из бивней мамонта, активно поддерживает фонды, которые помогают в разведении исчезающих видов животных. Что касается бивней мамонта, то их очень много в Якутии, подчеркнул Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, королю Саудовской Аравии Путин подарил охотничьего камчатского кречета.