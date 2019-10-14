Баку, , 22:23 — REGNUM Турция будет осуществлять военную операцию на севере Сирии до полного вытеснения террористов, а территориальная целостность Сирии от этого не пострадает, заявил 14 октября журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Об этом глава МИД Турции сообщил на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», организованной в Баку.

По словам Чавушоглу, военная операция направлена не против курдов, а на их защиту от притеснений со стороны РПК.

«Курды в Сирии больше всего подвергаются давлению именно со стороны РПК. В итоге операции будет соблюдена территориальная целостность Сирии и мы продолжим её до полного вытеснения террористов», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооружённые силы Турции и протурецкие сирийские боевики начали на севере Сирии военную операцию «Источник мира». Целью операции заявлено создание «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы, а также борьба с Рабочей партией Курдистана и отрядами сирийских курдов.

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