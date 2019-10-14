Ереван, , 22:08 — REGNUM Правительство Армении собирается направить в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) свою позицию относительно обращения Конституционного суда (КС) Армении по вопросу главного подсудимого по делу «1 марта», второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян в эфире «Радио Азатутюн» сказал, что они получили из Страсбургского суда документы, касающиеся обращения Конституционного суда, и до 4 декабря представят свою позицию.

«Если суд начал или начнет рассматривать дело или уже сформировал Большую палату, которая должна рассмотреть заявление и дать консультативное мнение, кстати, данное судом консультативное заключение, согласно протоколу, не будет носить обязательного характера, в отличие от приговоров и решений, которые выносятся уже по конкретным процедурам, это никоим образом ничего не значит на этом этапе. Согласно процедуре, а также 16-му протоколу, правительство государства, высший судебный орган которого обратился с просьбой о консультативном заключении, также имеет право представить свою позицию», — отметил Киракосян.

17 судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в составе Большой палаты рассмотрят заявление Конституционного суда Армении, касающееся экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Конституционный суд во главе с Грайром Товмасяном обратился в международные структуры: Венецианскую комиссию и ЕСПЧ с просьбой предоставить консультативное мнение по статье 300.1 уголовного кодекса РА, которая касается свержения конституционного строя.

Бывший президент, а также судья Давид Григорян, который первоначально рассматривал его дело, обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность этой статьи. Высокий суд принял к производству эти два заявления, однако приостановил рассмотрение и за получением консультативного мнения обратился к двум международным структурам.

Ранее Венецианская комиссия уже ответила, что готова выразить консультативное мнение.

2 октября ЕСПЧ принял заявление к производству. Согласно официальному сайту ЕСПЧ, Конституционный суд Армении попросил ЕСПЧ рассмотреть этот вопрос в рамках статьи 7 Европейской конвенции. По этой статье, устанавливающей наказание исключительно на основании закона, никто не должен быть признан виновным за какое-либо действие или бездействие, которое в момент совершения, согласно действующему внутригосударственному или международному праву, не считалось уголовным преступлением. Также не может быть назначено более суровое наказание, чем то, которое было применимо в момент совершения уголовного преступления.

В то же время, в данной статье Европейской конвенции говорится, что она не препятствует привлечению к ответственности и наказанию какого-либо лица за какое-либо действие или бездействие, которое на момент его совершения считалось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными нациями.

По мнению адвоката бывшего президента Ованнеса Худояна, судьи Европейского суда должны, в частности, рассмотреть вопрос о том, относится статья о свержении конституционного строя к Кочаряну или нет. Адвокаты второго президента уже более года утверждают, что эта статья, включенная в Уголовный кодекс в 2009 году, не может распространяться на Кочаряна, который занимал пост президента в 2008 году.

Представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян пока не раскрывает скобок относительно того, какую позицию выразит правительство. Киракосян подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не будет рассматривать вопрос о том, соответствует ли статья о свержении конституционного строя Конституции Армении или нет. По сути, Страсбургский суд в своей консультативной оценке отметит, соответствует ли инкриминируемое Кочаряну деяние 7-й статье Европейской конвенции о правах человека.

Заключение ЕСПЧ будет носить рекомендательный характер, то есть не подлежит обязательному исполнению, подчеркивает Егише Киракосян.

После получения заключения Страсбургского суда предусматривается, что Конституционный суд Армении возобновит рассмотрение дела Кочаряна, огласив свое решение о том, соответствует ли инкриминируемая экс-президенту статья о свержении конституционного строя Конституции Армении или нет.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Выдвинутые против него обвинения он не признает.