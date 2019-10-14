Исламабад, , 22:14 — REGNUM Правительства Пакистана и КНР договорились ускорить работу над «Западным направлением» Китайско-пакистанского экономического коридора.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это решение было принято в ходе заседания китайско-пакистанской рабочей группы по развитию инфраструктуры. В рамках «Второй фазы» Китайско-пакистанского экономического коридора будет построено 1270 километров трасс, которые должны соединить Азад Кашмир (контролируется Пакистаном), провинцию Хайбер-Пахтунхва и провинцию Белуджистан. Отдельные трассы будут построены из района Гилгит (Гилгит-Балтистан) до Читрала (Хайбер-Пахтунхва), от города Дера-Исмаил-Хан до Пешавара (столица провинции) и Зхоба (провинция Белуджистан).

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».