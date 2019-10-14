Исламабад, , 22:13 — REGNUM Председатель исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман призвал правительство Пакистана «уйти в отставку и идти домой с миром».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава пакистанских исламистов отметил, что правительству и премьер-министру Имрану Хану лучше всего прекратить работу до начала «Марша свободы» на Исламабад, который организует «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)». Несмотря на угрожающее заявление о готовности сместить «марионеточное правительство», Фазлур Рехман пообещал, что марш будет носить мирный характер.

По словам политика, если органы правопорядка не нарушат свою клятву и не выйдут за конституционные рамки, то «никакого столкновения между народом и машиной государства не произойдет». Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущей оппозиционной силы, «Пакистанской народной партии» перед предстоящим маршем.