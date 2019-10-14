Москва, , 21:58 — REGNUM В Москве обеспокоены обострившейся внутриполитической ситуацией в Эквадоре и призывают стороны избегать насилия и придерживаться мирных методов урегулирования разногласий. Об этом говорится в распространённом 14 октября комментарии МИД России.

Подчёркивается, что российская сторона выступает за скорейшее восстановление порядка и нормализацию социально-экономической обстановки в Эквадоре.

«Убеждены, что достижение компромисса возможно исключительно переговорным путём в рамках правового поля, в четком соответствии с конституцией и действующим эквадорским законодательством», — отмечают в МИД.

В этой связи российское ведомство приветствует договорённости между правительством Ленина Морено и Конфедерацией коренных народов, достигнутые при поддержке ООН и католической церкви.

«Считаем, что продолжение ответственного диалога сторон позволит избежать дальнейшей дестабилизации ситуации, будет способствовать преодолению существующих трудностей цивилизованными способами на объединяющих общество началах в интересах успешного развития Эквадора и благополучия его граждан», — говорится в комментарии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Эквадоре было достигнуто соглашение между властями страны и участниками протестов. Президент Ленин Морено согласился отозвать указ, отменяющий субсидии на бензин и дизельное топливо, который вызвал массовые манифестации и беспорядки.

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