Исламабад, , 22:00 — REGNUM 14 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад «не хочет нового кровопролития в регионе», имея в виду Ближний Восток.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава внешнеполитического ведомства Пакистана подвел итог визита премьер-министра Имрана Хана в Тегеран. По словам министра, Исламабад заинтересован в том, чтобы между Ираном и Саудовской Аравией не разразилась война, а также в том, чтобы обе страны достигли взаимопонимания.

Напомним, что глава правительства Пакистана Имран Хан посетил Тегеран, чтобы попытаться снизить напряжение в регионе. Ранее Имран Хан заявлял, что президент США Дональд Трамп попросил его выступить посредником между США и Ираном.