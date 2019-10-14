Исламабад, , 22:12 — REGNUM 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Пакистан с официальным визитом.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, чету на авиабазе Нур-Джахан (провинция Панджаб) встречал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Ожидается, что визит венценосной четы продлится пять дней. За это время принц Уильям и Кейт Миддлтон должны посетить несколько городов, в том числе Лахор, Равалпинди (провинция Панджаб) и Читрал (провинция Хайбер-Пахтунхва).

По случаю прибытия Герцога и Герцогини Кембриджских моторикши в Равалпинди и Лахоре украсили свои транспортные средства специальными тентами с приветствиями и национальными флагами Соединенного Королевства и Пакистана.