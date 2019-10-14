Исламабад, , 21:56 — REGNUM 14 октября председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что правительство страны — «марионетки», которых уже никто не поддерживает.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Билавал Бхутто-Зардари в очередной раз объявил, что настало время свергнуть правительство, которое не только не легитимно, но и не оправдывает надежд граждан. По словам Зардари, «Марш свободы» на Исламабад, который возглавляют исламисты, должен положить конец правительству Имрана Хана.

Как отметил Билавал Бхутто-Зардари, правящая партия «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») и ее союзники лишают людей гражданских прав и не способны справиться с тяжелым экономическим кризисом.