Исламабад, , 21:56 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани в Тегеране, чтобы обсудить напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана отметил, что главная цель его визита — не допустить войны между «двумя братскими странами». По словам Имрана Хана, он готов сделать все, чтобы между Ираном и Саудовской Аравией не разразилась война, которая, по мнению премьер-министра, грозит «ростом бедности, голодом и повышением цен на нефть». В свою очередь, Хасан Роухани отметил, что Тегеран приветствует инициативу пакистанского премьера.

Имран Хан также собирается посетить Саудовскую Аравию и встретиться с наследным принцем Мухаммадом Бин Салманом, чтобы снизить напряжение между Тегераном и Эр-Риядом.