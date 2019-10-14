Анкара, , 21:46 — REGNUM Анкара намерена пересмотреть отношения со странами ЕС после решений стран-членов Евросоюза по военной операции в Сирии и буровым работам возле Кипра, сообщается в заявлении МИД Турции, опубликованном 14 октября.

Таким образом МИД Турции отреагировал на предложения ЕС ввести антитурецкие санкции из-за буровых работ у Кипра и военной операции «Источник мира» в Сирии.

«Это предвзятое отношение ЕС к Турции, несовместимое с нормами международного права», — указано в заявлении турецкого МИД.

«Из-за этого беззаконного и предвзятого отношения мы серьезно пересмотрим наше сотрудничество с ЕС в некоторых областях», — подчёркивает турецкий МИД.

При этом отмечено, что турецкая военная операция «Источник мира», реализуемая в Сирии, базируется на международном праве.

«Перед лицом угроз национальной безопасности нашей страны и территориальной целостности Сирии со стороны террористической организации, являющейся ответвлением Рабочей партии Курдистана, оправдательный подход ЕС к террористическим элементам неприемлем», — указано в заявлении МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ряд стран ЕС уже заявил о заморозке поставок Турции вооружений и боеприпасов.

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