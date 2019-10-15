Екатеринбург, , 06:04 — REGNUM Возведение храма Святой Екатерины в Екатеринбурге больше всего поддерживают горожане от 55 лет и старше. Об этом заявили в социологическом сообществе «Открытое мнение», сообщает ИА Znak.

Социологи провели собственное исследование и обнаружили, что старшее поколение намного активнее стоит на позиции строительства (41% респондентов — за храм). Более чем в два раза меньше сторонников храма среди молодёжи от 18 до 34 лет (18% респондентов за строительство).

Опрос проведён среди 800 человек с помощью телефонных интервью по вероятностной выборке. Исследование проводилось с 25 сентября по 10 октября 2019 года среди совершеннолетних горожан.

Напомним, ранее социологи из «Открытого мнения» выявили, какая часть горожан не поддерживает строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Такую позицию выразили 26,5% респондентов.

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