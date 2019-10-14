Манбидж, Сирия, , 21:27 — REGNUM Сирийская регулярная армия вошла в город Манбидж на севере страны, контролирующийся курдской «автономной администрацией», сообщает 14 октября сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

Напомним, до начала октября в Манбидже существовала одна из военных баз США.

На данный момент СМИ сообщают о боестолкновениях курдских отрядов «Сирийских демократических сил» с турецкой армией и боевиками протурецких группировок на подходах к Манбиджу.

Сирийские войска входят в подконтрольные курдам районы по условиям соглашения, о котором было заявлено 13 октября. Ранее сирийские курды пользовались поддержкой США и не желали вступать в переговоры с Дамаском.

Поступает информация о том, что сирийские военные не остаются в городских кварталах, а проходят на подступы к Манбиджу. По некоторым данным, над позициями и колоннами сирийской армии курсируют российские боевые самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и сирийских курдов.

К 14 октября турецкие СМИ сообщили о захвате приграничных сирийских городов Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.

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