Гонконг, Китай, , 21:21 — REGNUM Полиция Гонконга обнаружили вблизи одного из своих патрульных автомобилей на Натан-роуд самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил сегодня, 14 октября, заместитель комиссара полиции Гонконга на пресс-конференции.

Полиция Гонконга doctorho

По словам заместителя комиссара полиции Гонконга, это было самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Оно было заложено вблизи патрульного полицейского автомобиля. Устройство было обезврежено — никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гонконге уже несколько месяцев не прекращаются акции протестов против законопроекта об экстрадиции, в случае принятия которого власти автономии смогут выдавать подозреваемых континентальному Китаю.

Протестующие вступают в жесткие столкновения с полицией. В ход идут дубины, булыжники, «коктейли Молотова». Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.