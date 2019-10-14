Хартум, 14 октября 2019, 21:19 — REGNUM 13 октября в Судане приняла конституционную присягу перед председателем Суверенного совета страны Абдель-Фаттахом аль-Бурханом новая председатель Верховного Суда и генеральный прокурор Немат Абдалла Мохамед Хаир.
По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, на церемонии принятия присяги присутствовали члены Суверенного совета и генеральный секретарь канцелярии президента Судана.
Хаир стала первой женщиной в истории Судана, занявшей этот пост.