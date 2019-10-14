Мапуту, , 21:53 — REGNUM Африканский союз (АС) сообщил, что бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан направился в город Мапуту, столицу Мозамбика, в качестве главы Миссии по наблюдению за выборами Африканского Союза (AUEOM).

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», бывший президент Нигерии возглавил миссию наблюдателей за выборами, состоящую из 44 членов АС в Мозамбике. В нее вошли послы из Комитета постоянных представителей АС, парламентарии из Панафриканского парламента, лица, ответственные за организацию и проведение выборов, представители гражданского общества, журналисты и эксперты по выборам.

«Организация Миссии по наблюдению за выборами Африканского Союза в Мозамбике демонстрирует приверженность АС поддерживать заслуживающие доверия, транспарентные, всеобъемлющие и мирные выборы в его государствах-членах путем предоставления объективной оценки избирательных процессов и обеспечения соответствующей политической обстановки вокруг них», — говорится в заявлении Африканского Союза.

Как отмечается, миссия опубликует заявление с предварительными оценками об избирательном процессе в Мозамбике через два дня после выборов.