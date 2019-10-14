Лондон, , 20:55 — REGNUM Портал LSM пишет — представители Службы государственных доходов (СГД) в ходе встреч с латышской диаспорой и предпринимателями в Великобритании разъясняют последствия выхода этой страны из ЕС без заключения соглашения.

В этом случае, Великобритания для граждан Латвии и всего Евросоюза попадёт в категорию третьих стран, вместе, например, с Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Белоруссией и другие.

Таким образом к товарам, ввозу и вывозу продуктов, услуг из Англии будут применяться правила действующие в ЕС относительно таких государств. В первую очередь, это коснётся налогов, таможенных процедур и сборов.

Налогом будут обложены посылки стоимостью свыше 45 евро, ограничен ввоз сигарет и алкоголя. Запрещён ввоз мясных продуктов, мучных и макаронных изделий, молока и молочных продуктов, кормов для домашних животных и т.д.

В Великобритании в настоящий момент проживает более 100 000 граждан Латвии и самая большая латышская община за пределами Латвии.