Ереван, , 20:50 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта14 октября прибудут в Армению, далее посредники из Армении отправятся также в Нагорный Карабах, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и премьер-министр Армении primeminister.am

О региональном визите сопредседателей было объявлено еще несколько недель назад после встречи Мнацаканян — Мамедъяров в Нью-Йорке.

После этой встречи произошли довольно интересные события в широком региональном масштабе, пишет 1in. am

Во-первых, естественно, что в Сирии обострилась ситуация после турецких военных действий, которые, конечно же, разворачиваясь на севере Сирии, несомненно, включают достаточно широкие геополитические круги и слои, которые тем или иным образом, несомненно, ассоциируются также с Кавказом и карабахским вопросом.

В то же время в Ереване 1 октября состоялся саммит ЕАЭС с участием президента Ирана, что, несомненно, придало особое содержание и значение мероприятию, в том числе и в контексте еще готовящихся тогда действий самой Турции.

А 11 октября в Ашхабаде состоялся саммит СНГ, в рамках которого за обеденным столом состоялась беседа Пашиняна и Алиева — около двух часов, как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении. Они, по словам пресс-секретаря, беседовали о шагах, направленных на ослабление напряженности.

До этого Никол Пашинян в коридоре саммита подарил книгу президенту России Владимиру Путину под названием «Мир в Карабахе», автором которой является российский посредник в процессе урегулирования конфликта в 1992−96 годах Владимир Казимиров. Как заявил потом премьер-министр Армении, интрига книги — не быть проармянской, а наличие в ней ряда нюансов процесса, которые давно забыты.

Примечательно, что перед очередным региональным визитом сопредседателей официальный Ереван в новых региональных реалиях напоминает Москве о каких-то нюансах, фактически, имевших место в карабахском вопросе в «предутинском» периоде.

«Подготовил ли Ереван в этом смысле еще одну «книгу» для сопредседателей, вновь напомнив о «забытых» тонкостях? Что возвращает Армения в процесс урегулирования, чем освежает память стран-сопредседателей?», — задается вопросом издание.