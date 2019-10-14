Эр-Рияд, , 20:36 — REGNUM В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России. Инцидент произошел сегодня, 14 октября, в начале официального визита президента России в Саудовскую Аравию.

Придворный оркестр саудитов исполнял мелодию гимна Российской Федерации крайне фальшиво. Тем не менее оркестранты дотянули мелодию до конца. Лица президента России и саудовского короля остались непроницаемыми.

Напомним, что президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Состоялись его переговоры с с королем Сальманом ибн Абдель Азизом Аль Саудом.