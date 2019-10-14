Копенгаген, , 22:10 — REGNUM Проправительственные партии Дании призвали ускорить процесс возвращения 30 датских детей из расположенных в Сирии лагерей для пленных боевиков и их семей. Речь идет о детях тех лиц, которые обвиняются в симпатии к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они, как и их родители, оказались в плену у курдских сил.

Представитель партий «Единого списка» по внешнеполитическим вопросам Ева Флюхольм в связи с этим заявила: «Теперь для всех должно быть очевидно, что эти дети находятся в опасности и должны быть доставлены домой. Дания совершила ошибку, не решив эту проблему раньше». Такую же позицию занял представитель датских «Радикалов» Мартин Лидегор. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Правительство Дании до настоящего времени не предложило конкретных инициатив для решения возникшей проблемы. Тем не менее, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге заявил, что заключенные боевики из Дании не имеют право на возвращение, поскольку они более не считаются датчанами. Министр, однако, ничего не упомянул про семьи исламистов.