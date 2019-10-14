Барселона, Испания, 14 октября 2019, 20:18 — REGNUM Полиция оттеснила протестующих от главного терминала аэропорта Барселоны, 14 октября передает агентство Associated Press.
Стражи порядка использовали против демонстрантов дубинки и стреляли нелетальными пулями. В разгоне демонстрантов участвовала и испанская, и каталонская полиция.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Каталонию охватили массовые протесты из-за приговора испанского суда против «сепаратистов», в аэропорту Барселоны собрались тысячи демонстрантов.
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