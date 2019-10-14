Копенгаген, , 22:09 — REGNUM Большинство партий датского Фолькетинга настоятельно призвали правительство ввести запрет на экспорт вооружений из Дании в Турцию. Данное предложение активно обсуждалось депутатами датского парламента с момента начала военной операции Турции в Северной Сирии.

14 октября министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод встретился со своими коллегами из других государств Европейского союза с тем, чтобы обсудить совместное эмбарго на экспорт вооружения из Европы. В период с 2013 по 2017 года Дания выдала 19 разрешений на поставки вооружения и техники в Турцию, однако глава датского внешнеполитического ведомства не дал однозначного ответа, готова ли Дания их отозвать. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Представитель датской партии «Венстре» по внешнеполитическим вопросам Микаэль Оструп Йенсен заявил, что партия ожидает полного запрета на экспорт вооружения в Турцию, в том числе отмену 19 ранее выданных разрешений.