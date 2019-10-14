Копенгаген, , 21:44 — REGNUM Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство попросит Фолькетинг ускорит процесс рассмотрения законопроекта, по которому государство будет иметь право лишать исламистов-бипатридов из Дании датского гражданства.

Причиной тому, что правительство стремится ускорить процесс принятия закона является информация о побеге некоторых заключенных-боевиков из лагеря Аин Исса. По информации датского корреспондента Микаэля С. Лунда в Сирии, в этом лагере также были заключенные, имеющие связи с Данией, однако неизвестно, были ли они участниками побега. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В ходе пресс-конференции глава датского правительства заявила, что социал-демократы, «Венстре», Датская народная партия, «Радикалы», социалисты, «Консерваторы», «Новые граждане» и «Либеральный Альянс» уже заверили о своей поддержке данного законопроекта. Окончательное решение о лишении боевиков датского гражданства принимается премьер-министром.