История вопроса

США одно из трех государств в мире, с самой сильной армией и военной мощью. Соседями по рейтингу по-прежнему остаются Россия и Китай. В рейтинге военной мощи Global Firepower США занимают первое место.



В 2019 году расходы на армию США составляли более $700 млрд. Численность солдат и офицеров в действующей армии — порядка 1,38 млн человек. Рейтинг Global Firepower за 2018 год приводит следующие данные: военный бюджет — 647 млрд долларов общая численность вооруженных сил — 2,08 млн человек; авиация — 13,3 тысячи единиц; боевые танки — 5,8 тысячи единиц, боевые средства военно-морских сил — 415 единиц (20 авианосцев).

