Москва, 14 октября 2019, 20:11 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провели телефонные переговоры, сообщает 14 октября пресс-служба российского военного ведомства.
Содержание беседы не раскрывается. Указано только то, что речь шла о вопросах, «представляющих взаимный интерес».
Напомним, ранее Валерий Герасимов общался по телефону с Марком Милли 2 октября, почти сразу после назначения Милли на должность главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США.
Стоит отметить, что нынешний разговор состоялся на фоне ухода военных США с севера Сирии, где Турция проводит свою военную операцию против курдских союзников Вашингтона.
Параллельно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о своём телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Читайте ранее в этом сюжете: AFP: военным США приказано покинуть северные районы Сирии