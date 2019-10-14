Москва, , 20:05 — REGNUM Неонацисты будут нести угрозу любой власти Украины, независимо от того, какие политические силы победят на выборах. Об этом 14 октября заявил общественный деятель Украины Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Однако украинским радикалам не следует радоваться сегодняшним успехам в виде возможности влиять на власть и срывать урегулирование войны в Донбассе. Общественник напомнил, что, как показывает история, неонацистские группировки во всех странах неизбежно были со временем ликвидированы. Именно это и должен сделать президент Украины Владимир Зеленский.

«Их утилизировали. У Зеленского стоит задача, если он хочет стать президентом. Чтобы стать действительно президентом, он должен разобраться с ними жестко», — заявил эксперт.

Украинских радикалов общественник сравнил с «бешенной собакой», которую растили против России. Однако сейчас она вышла из-под контроля и «начинает кусать тех, кто её кормил». Также в качестве наиболее яркого примера русофобии на Украине Кот назвал так называемую «декоммунизацию».

»Декоммунизацией пытаются прикрыть русофобию. Пытаются отказаться от прошлого, чтобы не было будущего», — сказал Кот.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленского призвали к решительным действиям против неонацистов